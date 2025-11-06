

اختتم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي AWF، اجتماعات مجلس إدارة "مرفق المياه الإفريقي" الخامس والعشرين، والتي عُقدت بالقاهرة يومى 5 و 9 نوفمبر ٢٠٢٥.



وأشار "سويلم" إلى أن الاجتماع نجح في إقرار استراتيجية مرفق المياه الإفريقي الفترة ٢٠٢٦ – ٢٠٣٠، وكذلك خطة العمل والميزانية لعام ٢٠٢٦، ليتم بذلك وضع مسار واضح للمرحلة القادمة من النمو والتأثير الإيجابى لمرفق المياه الإفريقى لخدمة القارة الإفريقية، كما عكست المناقشات الرؤية الإفريقية المشتركة لمستقبل المياه والصرف الصحي في إفريقيا والتي تستند على الشراكة والابتكار والاستثمار المستدام.



وأكد سويلم على أهمية إدماج جميع التوصيات والملاحظات القيّمة التي قدّمها أعضاء المجلس في تنفيذ أنشطة المرفق المستقبلية، حيث تُعد هذه المساهمات ضرورية لتعزيز فعالية المرفق وشفافيته وأثره الإيجابي في جميع أنحاء القارة.



وأعرب سويلم عن تطلعه للقاء القادم في اجتماع المانحين لمرفق المياه الإفريقي، حيث سيواصل الجميع العمل سوياً من أجل تأمين التمويل المستدام لأجندة المياه والصرف الصحي في إفريقيا والتي تعبر عن تطلعات الشعوب الإفريقية، و تنسجم مع أهداف أجندة إفريقيا ٢٠٦٣.



كما أعّرب الدكتور سويلم عن خالص تقديره للبنك الإفريقي للتنمية برئاسة الدكتور سيدي ولد طه، ولمتشيرا يوهانس المدير التنفيذي للمرفق وفريق عمل المرفق على جهودهم الدؤوبة واحترافهم العالي، ولجميع شركاء التنمية، على التزامها المتواصل واحترافيته ودعمهم المستمر الذي يشكل حجر الزاوية في نجاح المرفق، ونموذج يُحتذى به للتعاون الفعّال في مجتمع المياه الإفريقي بأسره لتحقيق التنمية والسلام والازدهار في أرجاء إفريقيا.



ومن المقرر أن يقوم المشاركون في الاجتماعات وممثلي الدول المشاركة وأعضاء المرفق وممثلي البنك الإفريقي للتنمية بزيارة ميدانية إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، والتي تُعَد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى العالم، وقد تم تنظيم الزيارة بالتنسيق بين هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



