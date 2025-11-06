بدأ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 الصمت الإنتخابي لمحافظات المرحلة الأولى اعتبارا من الساعة 12 ظهرا، وتزامن معها بدء العد التنازلي لـ موعد انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تشغل الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية .

ويستعرض "مصراوي"، خلال السطور التالية خارطة إجراء انتخابات مجلس النواب 2025 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين، حيث تبدأ عملية التصويت بالمرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الاولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت لجولة الإعادة فى 30 نوفمبر على أن تجرى الاعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر، والداخل 3 و 4 ديسمبر، تعلن النتيجة الاعادة 11 ديسمبر.

وبالنسبة للمرحلة الثانية تبدأ فترة الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر، وتجرى الانتخابات فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، وتعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.

