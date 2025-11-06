أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في نوفمبر.. تبدأ من 30 ألف

كشف علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة 2026 الاقتصادية والخمس نجوم في شهر نوفمبر.

وأضاف "الغمري"، في تصريحات لمصراوي، أن أسعار العمرة الاقتصادية تبدأ من 30 ألف جنيه، وتختلف حسب الفندق والبرنامج.

وأوضح أن أسعار العمرة الخمس نجوم تبدأ من 65 ألف جنيه، وتختلف وفق البرنامج والفندق والطيران.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة، أوضح أن المستندات الضرورية لحجز برامج العمرة تشمل:

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء وحديثتان، مع الالتزام بارتداء الحجاب للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

أشار إلى أن الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر تتضمن:

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية، مع صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند الحالة الاجتماعية للإناث (قسيمة الزواج أو الطلاق).

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفق التعريفة المقررة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.

