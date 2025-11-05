"شمال القاهرة للكهرباء" تعلن فتح باب التقديم لشغل وظائف قيادية شاغرة

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة ضمن هيكلها الإداري، وذلك في إطار حرصها على دعم الكفاءات الفنية والإدارية المؤهلة لتولي المناصب القيادية داخل قطاع الكهرباء والطاقة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المعلن عنها تأتي وفقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن التقديم متاح للعاملين داخل الشركة القابضة والشركات التابعة لها، ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة من حيث المؤهل والخبرة والقدرة على القيادة والتوجيه.

وأكدت "شمال القاهرة" أن المستندات المطلوبة تشمل بيان الحالة الوظيفية، والسيرة الذاتية، وتقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تقديم مقترح تطويري للوظيفة المتقدم إليها، موضحة أن هذا المقترح يُعد عنصرًا أساسيًا في تقييم المرشحين ومدى قدرتهم على الإبداع في تطوير الأداء المؤسسي.

وأشارت الشركة إلى أن تلقي الطلبات مستمر خلال الفترة المحددة بالإعلان الرسمي المنشور على لوحة الإعلانات بديوان عام الشركة، على أن تُجرى المقابلات مع المرشحين بمعرفة اللجنة المختصة لاختيار الأكفأ والأقدر على تحمل المسؤولية وتحقيق أهداف الشركة ضمن منظومة الكهرباء والطاقة في مصر.