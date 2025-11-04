جامعي مصري يشارك في إصدار كتابين جديدين للصحة العالمية

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة عين شمس مشاركة أحد خبرائها البارزين في إصدار كتابين جديدين لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، حيث تم الإعلان عنهما مؤخرًا في العاصمة الكولومبية بوجوتا.

وأضافت الجامعة أنه تم إدراج اسم الدكتور ناصر محمود الخولي، بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، ضمن مجموعة الخبراء الدولية الرفيعة التي شاركت في إعداد هذين الإصدارين الهامين.

وأشارت إلى أن هذا الاختيار يُعد دليلًا على الثقة العالمية في الكفاءات المصرية ودور جامعة عين شمس الريادي، بوجود الخبير المصري الوحيد المشارك في هذه الإصدارات.

وجدير بالذكر أن الدكتور ناصر الخولي قد تم اختياره في الشهر الماضي من قبل الاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد، وذلك خلال المؤتمر العالمي الذي عُقد في كيب تاون بجنوب إفريقيا، عضوًا باللجنة العلمية وممثلًا لإفريقيا وشرق المتوسط.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، أن وجود اسم جامعة عين شمس ومصرنا الغالية مقرونًا باسم منظمة دولية هامة كمنظمة الصحة العالمية، يمثل اعترافًا دوليًا جديدًا بأهمية الأبحاث والمساهمات العلمية التي تقدمها الجامعة على الساحة الدولية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الصحة العالمية.

وقال الدكتور ناصر الخولي، إنه من المتوقع أن تُسهم هذه الإصدارات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية في الاستخدام الأمثل لوسائل منع الحمل على مستوى العالم، مع مراعاة الحالات المرضية المختلفة للسيدات، مما يمكن أن يساهم في خفض وفيات الأمهات على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 30%.

وأضاف الخولي أن ذلك يتماشى مع جهود الدولة المصرية وخططها الاستراتيجية في التصدي للمشكلة السكانية والحد من وفيات الأمهات، ويسلط الضوء على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها كلية طب عين شمس في هذا المجال الحيوي.