إعلان

انهيار جزئي لعقار بحي الخليفة.. وتوجيهات عاجلة من المحافظ

كتب : محمد نصار

03:09 م 04/11/2025

انهيار جزئي لعقار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وجه إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين جراء سقوط جزء من العقار رقم 11 شارع الفلكي من شارع الكردي بمنطقة التونسي بحي الخليفة.


كانت غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقوا بلاغًا بسقوط جزئي للعقار المكون من أرضي و3 أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية وتقطن به أسرتان، مما أدى إلى إصابة شخصين إصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى مبرة مصر القديمة.


وشدد محافظ القاهرة، على رئيس الحي بعمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات المجاورة.


كما قرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له لبيان مدى تأثرها من الانهيار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم صابر انهيار جزئي عقار بحي الخليفة محافظ القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

صورة- رئيسا وزراء هولندا وبلجيكا يمارسان الرياضة في ممشى أهل مصر
إقبال حاشد في أول ساعات افتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور - صور
تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟