انهيار جزئي لعقار بحي الخليفة.. وتوجيهات عاجلة من المحافظ



وجه إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين جراء سقوط جزء من العقار رقم 11 شارع الفلكي من شارع الكردي بمنطقة التونسي بحي الخليفة.



كانت غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقوا بلاغًا بسقوط جزئي للعقار المكون من أرضي و3 أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية وتقطن به أسرتان، مما أدى إلى إصابة شخصين إصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى مبرة مصر القديمة.



وشدد محافظ القاهرة، على رئيس الحي بعمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات المجاورة.



كما قرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له لبيان مدى تأثرها من الانهيار.