المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه للجمهور اليوم

كتب- محمد شاكر:

يفتح المتحف المصري الكبير، أبوابه لاستقبال الجمهور في الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، بعد افتتاحه بشكل رسمي، يوم السبت الماضي.

وشهدت مصر مساء السبت، الحفل العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة (٧٩) وفداً رسمياً، من بينهم (٣٩) وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

المتحف المصري الكبير..

ويعد افتتاح المتحف المصري الكبير، حدثًا تاريخيًا وثقافيًا ضخمًا، ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع، يأتي في وقت مفصلي من تاريخ المنطقة، وله دلالة واضحة، على توجه مصر للبناء والتنمية والحضارة حتى في أصعب الأوقات.

ويأتي المتحف بمثابة الهرم الرابع، وأكبر متحف في العالم مُخصَّص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، كما أنه يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، بينها كنوز توت عنخ آمون والمومياوات الملكية، مما يجعله نافذة فريدة لفهم عظمة التاريخ المصري، وصرحًا عالميًا يجذب الملايين من السياح والباحثين.

وللمرة الأولى منذ اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون قبل أكثر من قرن، تُعرض جميع مقتنياته البالغ عددها أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية، فى قاعة واحدة تمتد على مساحة 7,200 متر مربع داخل المتحف المصرى الكبير.

وتشمل المجموعة القناع الذهبى الشهير، والعجلات الحربية، والمجوهرات، والأسِرّة الملكية، والتماثيل، والتمائم التى وُجدت داخل المقبرة فى وادى الملوك، وتستخدم القاعة تقنيات العرض التفاعلى والمسح ثلاثى الأبعاد لتقديم تجربة غامرة تنقل الزائرين إلى عالم الملك الشاب دون تعريض القطع الأصلية لأى ضرر.

ويعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

كما يضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو ٥ آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.