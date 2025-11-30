وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية للدفاع الجوي

شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الفعاليات بكلمة الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والانذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوي المصرى والتصدي لكافة التهديدات الجوية وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال.

وتضمنت المرحلة التصدي لهجمات جوية معادية باستخدام الأنظمة الصاروخية متعددة المدايات ، والتي تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية.

وقد شهدت المراحل السابقة تنفيذ تحركات للقوات والمعدات ليلاً ونهاراً للوصول للمناطق المخططة للإعداد والتجهيز لتنفيذ الرماية في ظروف واقعية تجسد أعمال التصدي للتهديدات والعدائيات الجوية المختلفة وحماية الأهداف الحيوية.

وفي نهاية المرحلة نقل الفريق أول عبدالمجيد صقر تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع الجوى لحماية الوطن وصون مقدساته، مشيداً بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العناصر المشاركة في أدائهم لمهامهم والدقة في إصابة الأهداف والتعامل معها باحترافية عالية.

ووجه التحية لرجال الدفاع الجوى المرابطين في مواقعهم مواصلين العمل ليلاً ونهاراً ، ويبذلون الجهد والعرق لحماية سماء مصر ومجالها الجوي.