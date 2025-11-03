طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن مواعيد زيارة المتحف بعد الافتتاح الرسمي ستشهد انتظامًا محددًا يتيح للجمهور تجربة مميزة ومتنوعة طوال أيام الأسبوع، مع الحفاظ على مرونة الحجز عبر الوسائل المختلفة.

وأوضح "غنيم "، في تصريحات لمصراوي، أن مواعيد عمل المتحف المصري الكبير اعتبارًا من غد الثلاثاء 4 نوفمبر الجاري بدءا من الساعة 8:30 صباحًا حتى 7 مساءً، على أن تفتح قاعات العرض أبوابها من 9 صباحًا حتى 6 مساءً، مشيرًا إلى أن آخر موعد لشراء التذاكر سيكون في تمام الساعة 5 مساءً.

وأضاف، أن يومي السبت والأربعاء سيشهدان مد فترة الزيارة حتى العاشرة مساءً لمجمع المتحف، بينما تستمر قاعات العرض حتى التاسعة مساءً، موضحًا أن آخر موعد لشراء التذاكر في هذين اليومين سيكون الساعة الثامنة مساءً، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام الزوار للاستمتاع بتجربة ليلية فريدة داخل المتحف.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن أنظمة الحجز ستظل كما هي دون أي تغيير، موضحًا أنه يمكن للزوار الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمتحف، أو من خلال شباك التذاكر مباشرة في مقر المتحف.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح المتحف المصري الكبير، السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، بحضور رؤساء وملوك من دول العالم.

