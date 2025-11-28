انخفاض 4 درجات.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى الأربعاء المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة من السبت 29 نوفمبر 2025 إلى الأربعاء 03 ديسمبر 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود خلال هذه الفترة طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وحذرت الهيئة من شبورة مائية من 9:2 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

واعتبارًا من الأحد 30 نوفمبر 2025 يوجد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (24:21)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (24:23)، جنوب البلاد (29:23).

كما يوجد نشاط رياح من الأحد 30 نوفمبر إلى الأربعاء 03 ديسمبر على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

