"ماتت فجأة".. ننشر أبرز المعلومات عن الإعلامية هبة الزياد

تصدرت الإعلامية هبة الزياد، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عقب وفاتها المفاجئة دون تعب مسبق أو حالة مرضية.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة هبة الزياد والتي جاءت كالتالي:

- إعلامية مصرية.

- تعمل في قناة "الشمس".

- اشتهرت بتقديم البرامج الاجتماعية وخصوصًا ما يتعلق بالمرأة والأسرة.

- شغلت منصب مقدمة برامج في عدد من القنوات المصرية.

- اهتمت بقضايا حقوق المرأة والتمكين المجتمعي لها.

- قدمت عدة برامج من أبرزها برامجها العالم السابع وترند.

- يتابع حسابها الرسمي على منصة إنستغرام 129 ألف شخص.

- يتابع حسابها على منصة فيسبوك 676 ألف شخص.

كان آخر منشور لها منذ خمسة أيام، حيث نشرت مقطع فيديو من داخل ستوديو القناة وعلّقت: أنا أحب حياتي على الشاشة.

