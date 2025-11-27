مصر للطيران تكشف حقيقة وقف صفقة ضم طائرات جديدة لأسطولها

نفت مصر للطيران ما تمّ تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقف صفقة ضم طائرات جديدة لأسطول الشركة.

وأكدت مصر للطيران في بيان، على استمرار تنفيذ خطتها الطموحة لتحديث وتطوير أسطولها الجوي وفق الجدول الزمني المعتمد لضم 34 طائرة جديدة من طرازات إيرباص وبوينج، حيث من المنتظر انضمام أولى طائرات إيرباص طراز A350-900 إلى الأسطول مع بداية عام 2026، يليها استلام أولى طائرات بوينج طراز B737-8Max ، على أن يستمر تسلم الطائرات المتعاقد عليها من الطرازين تباعا حتى نهاية عام 2031.

وشددت مصر للطيران، على ضرورة التزام وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي بمعايير الدقة والمهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات غير صحيحة، بما يسهم في منع انتشار الشائعات لدى الرأي العام.