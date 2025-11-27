نادى السينما بالأوبرا يعرض 5 أفلام دولية.. السبت

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، سلسلة أمسيات نادى السينما التى تأتى ضمن فعاليات نشاطها الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى.

حيث تعرض دار الأوبرا بالتعاون مع مهرجان بورسعيد السينمائى الدولى، 5 أفلام دولية هى الفتاة البديلة (تركيا )، صدى الوادى (الصين)، ما وراء الدائرة (إسبانيا)، برسار ( البحرين )، نسمة ( مصر ) وذلك فى السابعة مساء السبت ٢٩ نوفمبر علي المسرح الصغير.

ويعقب العرض لقاء مع عدد من صناع الأفلام بحضور المنتج هشام سليمان الرئيس الشرفى لمهرجان بورسعيد السينمائى ويديره الناقد السينمائى أحمد سعد الدين لمناقشة التجارب الإبداعية والرؤى الفنية التي تعكسها هذة الأفلام لالقاء الضوء على ابعادها وتبادل الرؤى حول تطوير فن السينما .

