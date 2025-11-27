إعلان

نادى السينما بالأوبرا يعرض 5 أفلام دولية.. السبت

كتب : محمد شاكر

08:00 ص 27/11/2025

نادى السينما بالأوبرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، سلسلة أمسيات نادى السينما التى تأتى ضمن فعاليات نشاطها الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى.

حيث تعرض دار الأوبرا بالتعاون مع مهرجان بورسعيد السينمائى الدولى، 5 أفلام دولية هى الفتاة البديلة (تركيا )، صدى الوادى (الصين)، ما وراء الدائرة (إسبانيا)، برسار ( البحرين )، نسمة ( مصر ) وذلك فى السابعة مساء السبت ٢٩ نوفمبر علي المسرح الصغير.

ويعقب العرض لقاء مع عدد من صناع الأفلام بحضور المنتج هشام سليمان الرئيس الشرفى لمهرجان بورسعيد السينمائى ويديره الناقد السينمائى أحمد سعد الدين لمناقشة التجارب الإبداعية والرؤى الفنية التي تعكسها هذة الأفلام لالقاء الضوء على ابعادها وتبادل الرؤى حول تطوير فن السينما .

السينما

اقرأ أيضا:

"متقلب بين البرودة والحرارة".. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

3 أخطاء شائعة ترفع فاتورة الكهرباء في الشتاء.. احذرها

الصحة: فحص أكثر من 6.1 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

"السبكي": 94% تغطية للخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نادى السينما بالأوبرا دار الأوبرا المصرية أمسيات نادى السينما نادى السينما يعرض 5 أفلام دولية الدكتور علاء عبد السلام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان