مصطفى الفقي: المعارضة القوية أهم عوامل نجاح البرلمان المقبل

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن سمعة المجالس النيابية تنبع دائمًا من قوة المعارضة فيها، مبينا أن وجود معارضة قوية في البرلمان القادم هو الذي سيشكل العامل الأهم لإنجاحه وتلافي أي إشكاليات محتملة.

وأضاف الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على "إم بي سي مصر"، أن المعارضة القوية هي التي تُضفي "نجومية البرلمان" وليس الموالاة.

ولفت إلى أن شخصية النائب الوفدي عبدالعليم داود تُعد مثالاً يُحتذى به، حيث يتميز بالتواصل الحقيقي مع الشعب ويُعتبر نائباً حقيقياً.

كما أوضح الفقي، أن رجال الأعمال غالباً ما يواجهون تعارضاً في المصالح عند انتقالهم إلى العمل السياسي، مؤكداً أنه لم يشهد، من واقع خبرته، تحوّل أي رجل أعمال ناجح إلى سياسي لامع.

وبيّن أن وظيفة النائب مزدوجة تشمل التشريع والرقابة، وتتضمن عملياً تقديم الخدمات لأهالي الدائرة الانتخابية، وشدد على أن بريق وسمع الكرسي البرلماني هما من أهم عوامل الجذب للمرشحين.

وأكد الفقي أن الانتخابات البرلمانية عملية شائكة وصعبة، مشيراً إلى أنه ندم على خوض تجربة الانتخابات السابقة لأنه لم يستوعب الفرق بين الشهرة والشعبية في ملف الترشح، مشيراً إلى أن عمله البرلماني لم يضف له الكثير على المستوى الشخصي.

