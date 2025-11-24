أطقم الرعاية الصحية تقدم خدماتها الطبية للناخبين بالسويس

قدم فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس الخدمات الصحية للمواطنين في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية، والكشف المبكر على الأمراض المزمنة.

واستهدفت مبادرة "انزل اكشف اطمن" دعم المشاركة المجتمعية وتقدم خدمات الإسعافات الأولية ، والفحص الطبي السريع، والمتابعة الصحية اللحظية للناخبين طوال فترة الاقتراع، خاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقدمت الأطقم الطبية خدمات قياس السكر والضغط لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المترددين على لجان الاقتراع.

ووجه مسؤولي الفرق أصحاب المؤشرات الحيوية غير المستقرة إلى المراكز الطبية التابعين لها لاستكمال إجراءات الفحص الطبي حتى الحصول علي العلاج المحدد طبقا للفحوصات ونتائج التحاليل.

وفي السياق صرح أحمد وزيري السكرتير العام لمحافظة السويس أن الكتلة التصويتية للسويس تبلغ 505586 ناخبًا، ويحظى حي الأربعين بالنسبة الأكبر في عدد الناخبين، بإجمالي 188 الف ناخب والتي تزيد عن 30% من قوة المحافظة، بينما يمثل حي عتاقة نسبة أقل من 6٪ من الكتلة التصويتية.