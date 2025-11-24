رئيس مجلس الشيوخ يُدلي بصوته انتخابات مجلس النواب 2025

أدلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة محمد أمين الراعي بالمعادي.

ودعا المستشار "فريد"، جموع المصريين إلى المشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشاركة الفاعلة تسهم في تعزيز استقرار البلاد ودعم مؤسساتها الدستورية.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، ثقته في وعي المواطنين بأهمية الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية كحق دستوري ينبغي على الجميع ممارسته، لما يمثله من دور أساسي في دعم المسار الديمقراطي.

كما وجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، على دورها في الإشراف على تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

صور.. طوابير وإقبال كثيف مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة