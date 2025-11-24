إعلان

رئيس مجلس الشيوخ يُدلي بصوته انتخابات مجلس النواب 2025

كتب : نشأت علي

10:47 ص 24/11/2025

المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة محمد أمين الراعي بالمعادي.

ودعا المستشار "فريد"، جموع المصريين إلى المشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشاركة الفاعلة تسهم في تعزيز استقرار البلاد ودعم مؤسساتها الدستورية.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، ثقته في وعي المواطنين بأهمية الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية كحق دستوري ينبغي على الجميع ممارسته، لما يمثله من دور أساسي في دعم المسار الديمقراطي.

كما وجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، على دورها في الإشراف على تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

صور.. طوابير وإقبال كثيف مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عصام فريد مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية