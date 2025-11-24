حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 24-11-2025 على كافة مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الاثنين، فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تصل لحد الضباب وتؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، تصل لحد السيول على مناطق: "حلايب- شلاتين - مرسى علم"، وفقا للهيئة.

وأكدت الهيئة أن هناك فرص أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 17 والعظمى 27 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 28 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- دمياط الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 26 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 24 درجة.

- العلمين الصغرى 16 والعظمى 23 درجة.

- مطروح الصغرى 16 والعظمى 22 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 27 درجة.

- السويس الصغرى 16 والعظمى 27 درجة.

- العريش الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

- رفح الصغرى 13 والعظمى 26 درجة.



- طابا الصغرى 15 والعظمى 28 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 30 درجة.

- الغردقة الصغرى 19 والعظمى 29 درجة.

- مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 30 درجة.

- الفيوم الصغرى 16 والعظمى 27 درجة.

- بني سويف الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

- المنيا الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.

- أسيوط الصغرى 14 والعظمى 27 درجة.

- سوهاج الصغرى 17 والعظمى 31 درجة.

- قنا الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- الأقصر الصغرى 17 والعظمى 31 درجة.

- أسوان الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 15 والعظمى 30 درجة.