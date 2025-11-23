محافظ الشرقية: 1040 لجنة مؤمنة بالكامل وغرفة عمليات تراقب لحظيًا

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة أكملت كل الاستعدادات لانطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب غدًا الأحد.

وقال الأشموني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن الشرقية تُعد ثاني أكبر محافظة انتخابيًا بأكثر من 4 ملايين و840 ألف ناخب مقيد، مضيفًا أن هذا العدد الهائل يضع مسؤولية مضاعفة على كل الأجهزة التنفيذية لضمان خروج العملية الانتخابية بأعلى درجات السلاسة والشفافية.

وأضاف أن المحافظة بها 21 مقعدًا فرديًا و21 مقعدًا بالقائمة، يتنافس عليها 252 مرشحًا على المقاعد الفردية وحدها.

وأشار إلى أن هناك 9 لجان عامة و975 مركزًا انتخابيًا تضم 1040 لجنة فرعية، مؤكدًا أن كل لجنة تم تجهيزها وتأمينها بالكامل بالتعاون مع مديرية الأمن.

وتابع المحافظ أن خطة الاستعدادات انطلقت منذ أكثر من شهر، شملت تجهيز المقار وتوفير أماكن مبيت القضاة وتسكين قوات التأمين.

وأكد أن جميع اللجان خضعت لمراجعة دقيقة للتأكد من جاهزيتها، مشيرًا إلى أن العملية ستنطلق غدًا من التاسعة صباحًا بتواجد كامل للقضاة والمندوبين والعاملين.

وأوضح أن المحافظة أنشأت غرفة عمليات مركزية متطورة ترتبط بغرف فرعية في كل مركز ومدينة.

وأكد أن هذه الغرف مرتبطة أيضًا بغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس، مما يتيح المتابعة لحظة بلحظة والتدخل الفوري لأي طارئ.

وأشار إلى أن كل الترتيبات تمت لتوفير أجواء انتخابية آمنة ومنظمة تليق بحجم الكتلة التصويتية الكبيرة في المحافظة.