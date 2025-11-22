حذر الإعلامي عمرو أديب من تحول "الكارت الأصفر" الذي أظهرته الدولة إلى "كارت أحمر" إذا لم يلتزم الجميع بقواعد اللعب النظيف، مطالبًا بضمان نزاهة العملية الانتخابية واختيار كفاءات حقيقية لتمثيل الشعب في البرلمان المقبل.

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، قال أديب: "يجب أن تذهبوا إلى صناديق الاقتراع وأنتم مطمئنون"، مشيرًا إلى أن الدولة واللجنة الوطنية للانتخابات لن تسمحا بأي مخالفات أو تزوير، ومؤكدًا على سرعة وشفافية اتخاذ الإجراءات تجاه أي تجاوزات.

وأضاف أنه كان يتمنى إلغاء جميع نتائج الانتخابات السابقة، لكن الهيئة الوطنية رأت أن هناك مرشحين أدوا عملًا جيدًا ونظيفًا ولا يستحقون العقاب، معلقًا على ذلك بالقول: "الإدارية العليا ستحسم 295 قضية انتخابية".

وتابع مقدم "الحكاية": "لما هتبيع صوتك لمرشح بـ200 جنيه هتدفع تمنهم خسارة 100 مرة لما يدخل واحد جاهل وما ينفعش يمثلك 5 سنين".

واستنكر أديب، استمرار هذه الممارسات منذ سبعينيات القرن الماضي: "ما تبيعش صوتك.. أنا مش مصدق أننا في عام 2025 ولسه بنقول للناس الكلام اللي كان بيتقال في منتصف السبعينات".

وأضاف: "الخلافات بين الأحزاب الكبيرة شيء طبيعي في كل دول العالم، لكن الخناقة لازم تكون بشرف وبنزاهة وباحترام، مش بفلوس حرام وسحت".

وأشار إلى أهمية اختيار كفاءات حقيقية للبرلمان، قائلاً: "هاتوا ناس تنفعنا.. ناس مذاكرة وناس دارسة وناس متعلمة.. مش عايز تجيب النائب اللي كان بيرقص ويغني، إحنا بنختار نائب برلمان مش فنان لمدينة الإنتاج الإعلامي"، مؤكدًا أن البرلمان يحتاج إلى أعضاء جادين قادرين على تمثيل البلاد بشكل لائق.

ودعا أديب، جموع الشعب المصري إلى النزول للإدلاء بصوته وقول الحقيقة والعمل بشرف ونزاهة، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الانتخابات "عرسًا ديمقراطيًا" حقيقيًا.