أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، تكليف الوزير محمد عبدالظاهر أمين أمانة العلاقات الحكومية بتسير أعمال الأمانة بمحافظة الجيزة بكافة الاختصاصات بدلاً من السيد اللواء كمال الدالي وذلك حرصاً على تسير أعمال الأمانة لحين تعيين أميناً للمحافظة؛ وذلك اعتبارًا من تاريخه.



وأكد "القصير"، في بيان له أنه تم تكليف عبدالظاهر بضرورة تكثيف العمل لدعم مرشحي الحزب على مقعدي الفردي بدائرتي الهرم والبدرشين بالتنسيق مع قيادات الحزب بالمحافظة مع توجيه الشكر للواء كمال الدالى على جهده خلال الفترة التى تولى فيها قيادة الحزب بالجيزة.



جاء القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الداخلى للحزب وحرصاً من القيادة المركزية على تمكين العناصر المخلصة والفعالة ونظراً لتقديم أمين محافظة الجيزة بإستقالته.. وعقب موافقة د. عاصم الجزار رئيس الحزب وبعد عرض أمين التنظيم نائب الأمين العام النائب أحمد رسلان الترشيحات والموقف العام.. وتم إخطار لجنة شؤون الأحزاب.