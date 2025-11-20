طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة في هذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وقالت "الهيئة"، إنه يسود الـ 6 أيام المقبلة، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء من الجمعة 21 نوفمبر إلى الأحد 23 نوفمبر لتكون درجات الحرارة على:

السواحل الشمالية (28).

القاهرة الكبرى والوجه البحري (31:33).

جنوب البلاد (32:34).

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يسود الأيام المقبلة، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأوضحت أن حالة طقس الأيام المقبلة، تشهد شبورة مائية من (4:9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأشارت إلى أن طقس الأيام المقبلة يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة يوم الجمعة 21 نوفمبر على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

وبينت أن طقس الأيام المقبلة يشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتباراً من الإثنين 24 نوفمبر ليتراوح من (4:3) درجة.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

القاهرة الكبرى والوجه البحري

الجمعة 21 نوفمبر: العظمى 31 درجة، الصغرى 21 درجة.

السبت 22 نوفمبر: العظمى 33 درجة، الصغرى 21 درجة.

الأحد 23 نوفمبر: العظمى 31 درجة، الصغرى 20 درجة.

الإثنين 24 نوفمبر: العظمى 28 درجة، الصغرى 18 درجة.

الثلاثاء 25 نوفمبر: العظمى 27 درجة، الصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية

الجمعة 21 نوفمبر: العظمى 28 درجة، الصغرى 18 درجة.

السبت 22 نوفمبر: العظمى 29 درجة، الصغرى 18 درجة.

الأحد 23 نوفمبر: العظمى 27 درجة، الصغرى 18 درجة.

الإثنين 24 نوفمبر: العظمى 25 درجة، الصغرى 18 درجة.

الثلاثاء 25 نوفمبر: العظمى 24 درجة، الصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد

الجمعة 21 نوفمبر: العظمى 32 درجة، الصغرى 17 درجة.

السبت 22 نوفمبر: العظمى 33 درجة، الصغرى 18 درجة.

الأحد 23 نوفمبر: العظمى 32 درجة، الصغرى 17 درجة.

الإثنين 24 نوفمبر: العظمى 29 درجة، الصغرى 16 درجة.

الثلاثاء 25 نوفمبر: العظمى 27 درجة، الصغرى 15 درجة.

جنوب الصعيد

الجمعة 21 نوفمبر: العظمى 34 درجة، الصغرى 20 درجة.

السبت 22 نوفمبر: العظمى 34 درجة، الصغرى 21 درجة.

الأحد 23 نوفمبر: العظمى 34 درجة، الصغرى 20 درجة.

الإثنين 24 نوفمبر: العظمى 32 درجة، الصغرى 20 درجة.

الثلاثاء 25 نوفمبر: العظمى 32 درجة، الصغرى 19 درجة.

