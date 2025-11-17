إعلان

مونيكا مجدي: استلهمت فكرة العجلة من الرئيس السيسي

كتب : داليا الظنيني

09:53 م 17/11/2025

مونيكا مجدي مرشحة مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أكدت مونيكا مجدي، مرشحة مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، أن فكرة حملتها الانتخابية بالعجلة استلهمتها مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وقالت "مونيكا"، خلال حوارها مع عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إنها تذكرت صورة الرئيس وهو يقود الشباب بالعجلة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مشيرة إلى أن البساطة والانطلاق الذي ظهر فيه دفعها لتطبيق نفس الفكرة لتكون قريبة من الناس وتتحرك كـ"بنر متحرك" بدلاً من إنفاق الملايين على اللافتات.


وأضافت أنها بدأت الفكرة فعليًا في انتخابات 2020 وكررتها هذا العام بعد أن سألها الأهالي "فين العجلة بتاعتك؟".


وأشارت إلى أنها أضافت هذه المرة ميجافون عالي الصوت لتصل حتى للسكان في الأدوار العليا، مؤكدة أنها تكرر "أنا مونيكا مجدي مرشحة مجلس النواب.. جاية لكم عشان أكون صوتكم وكلمة الحق".


وتابعت مونيكا أنها ليست تبحث عن ترند أو لفت نظر، مؤكدة أن الوسيلة فرضت نفسها لأن إمكانياتها المادية محدودة جدًا.


وشددت مونيكا على أنها موظفة عادية في إدارة المطرية التعليمية وتعتمد في تنقلها على المشي فقط، موضحًا أنها حتى لو كانت تملك المال لاتبعت نفس الأسلوب لأنها "من الشارع وفي ريحة الشارع".


وأوضحت أن المؤتمرات تجذب الصفوة فقط بينما هي تريد الغلابة الذين يقفون في طابور العيش والتموين.


وأشارت إلى أن الناس هم من أطلقوا عليها "نائب الغلابة" لأنها تعيش معهم يوميًا وترى أوجاعهم بعينيها، مؤكدة أن المشي في الشارع يتيح لها سماع المواطن مباشرة وجهاً لوجه.


https://www.facebook.com/reel/2021875838661632

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مونيكا مجدي فكرة العجلة الرئيس السيسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو