مونيكا مجدي: استلهمت فكرة العجلة من الرئيس السيسي



أكدت مونيكا مجدي، مرشحة مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، أن فكرة حملتها الانتخابية بالعجلة استلهمتها مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقالت "مونيكا"، خلال حوارها مع عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إنها تذكرت صورة الرئيس وهو يقود الشباب بالعجلة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مشيرة إلى أن البساطة والانطلاق الذي ظهر فيه دفعها لتطبيق نفس الفكرة لتكون قريبة من الناس وتتحرك كـ"بنر متحرك" بدلاً من إنفاق الملايين على اللافتات.



وأضافت أنها بدأت الفكرة فعليًا في انتخابات 2020 وكررتها هذا العام بعد أن سألها الأهالي "فين العجلة بتاعتك؟".



وأشارت إلى أنها أضافت هذه المرة ميجافون عالي الصوت لتصل حتى للسكان في الأدوار العليا، مؤكدة أنها تكرر "أنا مونيكا مجدي مرشحة مجلس النواب.. جاية لكم عشان أكون صوتكم وكلمة الحق".



وتابعت مونيكا أنها ليست تبحث عن ترند أو لفت نظر، مؤكدة أن الوسيلة فرضت نفسها لأن إمكانياتها المادية محدودة جدًا.



وشددت مونيكا على أنها موظفة عادية في إدارة المطرية التعليمية وتعتمد في تنقلها على المشي فقط، موضحًا أنها حتى لو كانت تملك المال لاتبعت نفس الأسلوب لأنها "من الشارع وفي ريحة الشارع".



وأوضحت أن المؤتمرات تجذب الصفوة فقط بينما هي تريد الغلابة الذين يقفون في طابور العيش والتموين.



وأشارت إلى أن الناس هم من أطلقوا عليها "نائب الغلابة" لأنها تعيش معهم يوميًا وترى أوجاعهم بعينيها، مؤكدة أن المشي في الشارع يتيح لها سماع المواطن مباشرة وجهاً لوجه.



