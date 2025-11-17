صور.. كامل الوزير يُكرم 16 عاملًا بالسكة الحديد

كرم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، والمهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، وقيادات الهيئة، 16 من العاملين بالهيئة.

شمل التكريم: قائد قطار، مساعد قائد قطار، ناظر محطة، ملاحظي ومراقبي الأبراج، خفراء المنافذ، مفتش دريسة، ملاحظ إنتاج، كهربائي إشارات، وذلك من الذين التزموا باللوائح والقوانين والتعليمات ومنعوا حوادث كانت على وشك الحدوث وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب وتميزوا في أداء أعمالهم.

وبحسب بيان، تمكن أحد قائدي القطارات من إيقاف قطار قبل الاصطدام بعربة محملة بأسطوانات غاز في مكان غير معد للعبور وآخر أثناء قيادة قطار مشحون حاويات من الزقازيق إلى شرق التفريعة على كوبري الفردان تلاحظ فتح الكوبري وعلى الفور تم إيقاف القطار بالإضافة إلى يقظة ناظر محطة وانتباهه واكتشافه انفصال قطار فوارغ سولار أثناء مرورة من المحطة، كما أنقذ ناظر محطة حياة راكب حاول ركوب القطار أثناء المسير كاد أن يسقط، وآخر خفير منفذ لاكتشافه وجود خبط بالغربة الأخيرة من قطار 998 القاهرة/ سوهاج وتم تركها بمحطة ديروط.

وقدم الوزير، للمكرمين الشكر على ما قاموا به من أعمال ساهمت في الحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدًا أن المكرمين نماذج مشرفة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ويجب أن يتفانى جميع العاملين في الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكات الهيئة.

وأشاد الوزير، بالجهود المبذولة من العاملين في مختلف مواقع السكك الحديدية، موجّهًا باستمرار التدريب والتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتعزيز مستويات الأمان والسلامة داخل المحطات وعلى خطوط التشغيل والاهتمام بنظافة المحطات والقطارات ودورات المياه.

وأضاف الوزير، أن التكريم يأتي في إطار الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أحد عناصر نجاح المنظومة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وفي إطار تطبيق الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشمل 5 عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش والعنصر البشري.

وأكد الوزير، أهمية استمرار تأهيل وتدريب العنصر البشري فنيًا وثقافيًا وتوفير الرعاية الصحية المتميزة له وخلق بيئة عمل مناسبة تتسم بالعدالة والشفافية، وأن يكون العامل حريصًا على التدريب المستمر.

وأضاف: الحافز لمن يستحق ولا بد أن يعمل الجميع لتصبح هيئة السكك الحديدية في طليعة هيئات الدولة الناجحة وأن يكون هناك طموح دائم للعاملين بتقديم مستويات متميزة لجمهور الركاب وأن يتم الانتهاء من المشروعات المخططة وفقًا للمواعيد المحددة، بجانب الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتواجدة والأراضي المملوكة للهيئة لزيادة موارد الهيئة والحفاظ عليها والقيام بأعمال الصيانة بشكل دوري ومستمر.

وأكد الوزير، رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك المساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها وتكثيف الأعمال في المشروعات.

وأشار وزير النقل، إلى أن خطة الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من القطاعات بالسكك الحديدية، للمساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك المساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها، كما أن هذه المنظومة الجديدة ستنعكس إيجابيًا على العاملين بالسكة الحديد في كافة النواحي الفنية والصحية والاجتماعية، بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.

