

تنظم كلية العلوم بجامعة القاهرة الأهلية تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق المكلف بأعمال رئيس الجامعة، ندوة توعوية بعنوان “أنت أقوى من المخدرات”، يحاضر فيها الدكتور محمود زايد عبد الله، مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وذلك في التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بمدرج G1-3 بمقر الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر.



وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوعية الطلاب من التحديات الخطرة التي تواجه المجتمع ومن بينها الإدمان والتعاطي، وذلك لكونها تستهدف الشباب، مؤكدًا أن توعية الطلاب بمخاطر المخدرات واجب وطني لحمايتهم وصون مستقبلهم.



وأشار رئيس جامعة القاهرة الاهلية إلى أن مثل هذه الندوات تمثل أحد أهم أدوات الجامعة في دعم الطلاب وتحصينهم ضد المخاطر التي تستهدفهم وتعمل علي نشر ثقافة الوعي والمسئولية بينهم، مضيفًا أن الجامعة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف بناء طالب واعٍ وقادر على اتخاذ قرارات صحيحة تحمي مستقبله من خلال خلق بيئة آمنة وداعمة، بإعتبار أن حماية الطلاب من أخطار المخدرات مسئولية أساسية لا تقل أهمية عن الدور الأكاديمي الذي تقوم به الجامعة.



ومن جانبه، قال الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشؤون الأكاديمية إن المحاضرة سوف تتناول أخطار الإدمان وتأثيراته السلبية على الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية، وطرق الوقاية منه، والدور المنوط بالجامعة في مكافحة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن قوة الإرادة والوعي تمثلان الركيزة الأساسية لحماية الفرد والمجتمع من هذه الظاهرة السلبية، لافتًا إلى حرص إدارة الجامعة على دمج التوعية بالمخاطر الصحية والاجتماعية ضمن الأنشطة الطلابية، لأن حماية الطلاب من الإدمان وغيره من المخاطر ليست فقط مسئولية الأسرة أو الدولة، بل مسئولية مشتركة تبدأ من التوعية داخل المؤسسات التعليمية والجامعة فى صدارتها.



ومن جهتها، قالت د.جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي، إن توعية الطلاب بمخاطر الإدمان جزء أصيل من دور الجامعة في حماية صحة المجتمع، وأن إدارة الجامعة تحرص على تزويد طلابها بالمعرفة والسلوكيات الصحية التي تمكّنهم من مواجهة أي تحديات قد تهدد سلامتهم ومستقبلهم.



