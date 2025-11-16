تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الإسعاف المصرية من انتشار بعض الصفحات والحسابات التي تروّج لدورات إسعافات أولية غير معتمدة، وتزعم أن تلك الدورات تؤهل حامليها للالتحاق بالعمل في هيئة الإسعاف المصرية، وذلك في إطار مسابقة التوظيف التي تم إطلاقها مؤخرًا لشغل 4000 وظيفة جديدة بالهيئة.

وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تنشط تحت مسميات مختلفة، وتتعمد استغلال شعار الهيئة وصور أطقمها الإسعافية وسياراتها ضمن حملاتها الدعائية المضللة.

وأكدت هيئة الإسعاف أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك الكيانات ومن يقف وراءها، حرصًا على حقوق المواطنين وحماية لاسم الهيئة وسمعتها.

