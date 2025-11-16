تحذير من عبوات "مجهولة المصدر" لدواء شهير لقصور عضلة القلب

حذرت هيئة الدواء المصرية، من عبوات "مجهولة المصدر" لأحد أدوية علاج قصور عضلة القلب، مطالبة بضرورة تجنب شرائها.

تفصيلياً، أصدرت الهيئة خطاب توعية للتحذير من التشغيلة رقم "TFCJ2" من دواء "Entresto 100 mg FCT".

وقالت الهيئة إن سبب التحذير يعود لاحتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من هذا الصنف، طبقا لإفادة شركة نوفارتس صاحبة المستحضر.

يستخدم دواء "انتريستو" لعلاج ارتفاع ضغط الدم الناتج عن قصور عضلة القلب، حيث يحسن من تدفق الدم خلال الأوعية الدموية، كونه يحد من التضيق الذي يصيب الأوعية الدموية.

ووجهت الهيئة بالمتابعة المستمرة للصنف وتوعية المواطنين، مؤكدة أن هذه التشغيلة مجهولة المصدر ولا يتم تداولها بالسوق المصري، مع ضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص من هيئة الدواء من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الإنترنت بشكل غير شرعي.