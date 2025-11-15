أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأقوى العبارات حادثةَ إحراق مسجد الحجة حميدة في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذا الاعتداء الإجرامي يعكس حالة الانفلات التي يمارسها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، ويبرهن على مدى خطورة الخطاب التحريضي الذي يغذي الكراهية وينتهك حرمة المقدسات.

وشدد مفتي الجمهورية، على أن استهداف المساجد وإلحاق الضرر بها عمل يتنافى مع القيم الإنسانية قبل أن يكون مخالفة صريحة للقوانين الدولية، مؤكدًا أن الاعتداء على بيوت الله يمسّ عقيدة المسلمين ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه اعتداءات متواصلة على أرضه وممتلكاته ومقدساته.

ودعا مفتي الجمهورية، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل يضمن وقف هذه الاعتداءات المتكررة، ويُلزم الاحتلال باحترام حرمة دور العبادة، واتخاذ التدابير القانونية لمحاسبة المتورطين في هذا الجرم البشع، وعدم السماح باستمرار سياسة الإفلات من العقاب.