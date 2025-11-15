مهرجان شعر البحر المتوسط يستضيف مدير بيت الشعر العربي بالقاهرة

يحلّ الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، ضيفًا على فعاليات مهرجان شعر البحر المتوسط، الذي ينظمه معهد ثربانتس بالقاهرة، وذلك غدًا الاثنين 17 نوفمبر في تمام السابعة مساءً.

ويشارك محجوب ضمن أمسية شعرية تجمعه مع أربعة شعراء من إسبانيا، هم:"روزا بيربل، خيسوس أغوادو، بيبيانا كولادة، خوان خوسيه تيليز".

ويقدّم الممثل أحمد يحيى قصائد الشعراء الإسبان مترجمة إلى اللغة العربية. كما تشهد الأمسية مشاركة الشاعرة كوثر مصطفى.

ومن المقرر أن تنتقل فعاليات المهرجان في اليوم التالي، الثلاثاء 18 نوفمبر، إلى معهد ثربانتس بالإسكندرية في التوقيت نفسه (السابعة مساءً)، لتواصل الأمسيات الشعرية.

يُذكر أن مهرجان "شعر البحر المتوسط" يُعد من أبرز المبادرات الثقافية التي ينظمها معهد ثربانتس بالتعاون مع عدد من المراكز الثقافية الأوروبية والعربية، بهدف تعزيز التبادل الأدبي والحوار الإبداعي بين شعوب حوض البحر المتوسط.

ويستضيف المهرجان في كل دورة مجموعة من الشعراء البارزين من دول متعددة تطل على المتوسط، ليقدموا تجاربهم الشعرية بلغاتهم الأصلية، إلى جانب ترجمات فورية تتيح للجمهور التفاعل مع النصوص في بعدها الإنساني المشترك.

ويُركز المهرجان هذا العام على فكرة "الشعر كجسر بين الثقافات"، مستعرضًا كيف يظل الإبداع الشعري وسيلة لمقاومة العزلة الثقافية، ووسيلة لإبراز القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع شعوب المنطقة رغم اختلاف لغاتهم وتاريخهم.

كما يولي المهرجان اهتمامًا خاصًا بالشعر العربي المعاصر، من خلال دعوة أسماء بارزة من مصر والعالم العربي للمشاركة، تأكيدًا على أن القاهرة والإسكندرية ظلّتا على الدوام مركزين مضيئين في خريطة الشعر المتوسطي.