أجواء خريفية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 20 نوفمبر 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون مائلاً للبرودة ليلا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية صباحًا من الساعة 4 حتى الساعة 9، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وأشارت الهيئة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، موضحة أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا على أغلب الأنحاء يوم الثلاثاء لتسجل العظمى على القاهرة 28 درجة.

