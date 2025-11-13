اتحاد المهن الطبية يعلن بدء صرف معاش شهر نوفمبر

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، صباح اليوم عن بدء صرف معاش شهر نوفمبر 2025 لأعضاء الاتحاد من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، إلى جانب الورثة المستحقين، بعد تحويل المعاشات إلى الحسابات المخصصة لذلك.

ويُصرف معاش نوفمبر بالزيادة الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد يوم الأول من أغسطس الماضي، برفع المعاش إلى 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الاتحاد أن تحديث بيانات الأعضاء يتم كل أربع سنوات، بينما تُحدَّث بيانات أسر المتوفين كل عامين، مشيرًا إلى إمكانية الاستعلام عن الأوراق المطلوبة لتحديث بيانات المعاش لأسر الأعضاء عبر الموقع الإلكتروني الجديد من خلال الرابط التالي.. هنا

وذكرت الأمانة العامة للاتحاد أنه يمكن للأعضاء وأسرهم معرفة مواعيد تحديث بيانات المعاشات عبر الرابط.. هنا

وللرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمعاشات، خصص الاتحاد الخط المختصر 15603 للتواصل المباشر مع الأمانة العامة.