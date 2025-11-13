وجه أحمد مرتضى منصور لمرشح المستقل لانتخابات مجلس النواب 2025، عن دائرة الجيزة والعجوزة والدقي، رسالة لأهالي دائرته بعد أن كشفت المؤشرات الأولية الغير رسمية عن عدم فوزه بالانتخابات أو خوضه جولة الإعادة.

وقال "منصور"، في منشور عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "إلى أهلي في الدقي والعجوزة والجيزة، أشكركم جميعًا على حبّكم ودعمكم، النتائج لا تُغيِّر الحقيقة ولا تهزّ ثقتي فيكم وأحيّي كل من شارك في تنظيم الانتخابات، وأبارك للنائب الفائز ولمن دخلوا الإعادة.. المسؤولية ثقيلة، والناس يستحقّون الكثير من العمل بضمير حيّ يحافظ على مصر وعلى مستقبل أولادنا".

وكشفت نتائج الحصر العددي في محافظة الجيزة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، عن فوز النائب أحمد الوكيل، مرشح حزب مستقبل وطن، بمقعد مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، بينما تشهد الدائرة إعادة بين اللواء كمال الدالي، مرشح حزب الجبهة الوطنية، وهشام بدوي، المرشح المستقل، على المقعد الثاني.

