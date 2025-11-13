

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن مبادرة "صحح مفاهيمك" تهدف إلى تصويب المفاهيم الخاطئة التي تؤدي إلى تفكك الأسرة وتهدد استقرار المجتمع، مؤكدًا أن المبادرة تقوم على التعاون بين أكثر من 15 وزارة ومؤسسة ومجلس قومي ومراكز بحثية متخصصة، لوضع خريطة متكاملة لأبرز السلوكيات السلبية في المجتمع المصري والعمل على معالجتها.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي ولمياء حمدين، أن المبادرة انطلقت من قناعة بأن إصلاح المفاهيم هو الطريق نحو استعادة القيم الأصيلة، مشيرًا إلى أن الرسول كان القدوة في الرفق والاحتواء داخل الأسرة، قائلاً: "كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى ابنته فاطمة رضي الله عنها قبّل يدها، ليعلّمنا أن العطف والحنان أساس العلاقة بين أفراد الأسرة، وأن الرجل يتحمل المسؤولية الأولى في تقديم نموذج راقٍ من المودة والرحمة".

وأضاف أن المبادرة رصدت 43 سلوكًا سلبيًا تحتاج إلى تصحيح، بعضها مرتبط بمناطق جغرافية محددة مثل حرمان الإناث من الميراث، أو انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية في بعض المحافظات، أو سوء معاملة العاملين والسائقين في مناطق أخرى، مؤكدًا أن الهدف ليس التعميم بل معالجة الظواهر في نطاقها الواقعي.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن مبادرة "صحح مفاهيمك" ليست مجرد حملة وعظية، بل مشروع مجتمعي شامل يعتمد على العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين من خلال القوافل الدعوية المتخصصة التي تضم علماء دين، وأخصائيين اجتماعيين، ونفسيين، لتقديم رسائل متكاملة تعالج المشكلات من جذورها.

