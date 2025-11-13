عبد العاطي: مخطط تقسيم السودان وارد لكنه سيكون أمرا خطيرا

وكالات

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن العلاقة بين مصر والسودان عضوية، مردفا: "يعني علاقة بين شعب واحد في بلدين".

وأوضح عبد العاطي، في مقابلة مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "النهار"، أنّ السودان هو العمق الاستراتيجي لمصر مثلما مصر هي العمق الاستراتيجي للسودان.

وأضاف وزير الخارجية: "يدمي قلوبنا ونحزن بشكل عميق لما نشهده من تدمير ممنهج لمقدرات الشعب السوداني من خلال هذه الحرب الدائرة والفظائع والمذابح التي ارتكبت في دارفور، وبالتالي استمرار هذه الحرب أمر موجع لنا جميعا لأن كما ذكرت هذا تدمير لمقدرات الشعب السوداني ونخشى على السودان ونخشى على وحدة السودان وعلى سيادة السودان".

وأكد عبد العاطي، أن مخطط تقسيم السودان وارد لكنه أمر سيكون في منتهى الخطورة بالنسبة للسودان وللشعب السوداني وأيضا بالنسبة لمصر؛ لأن ما يحدث في مصر يؤثر على السودان وما يحدث في السودان يؤثر على مصر بطبيعة الحال.