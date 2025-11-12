كوتة.. رئيس المتحف الكبير يكشف تفاصيل نظام حجز التذاكر

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عن نظام حجز تذاكر دخول المتحف للمصريين والأجانب، موضحًا آلية العمل بالنظام الإلكتروني المخصص لذلك.

وأوضح "غنيم" في تصريحات لمصراوي، أن نظام الحجز بالمتحف المصري الكبير يعمل وفق آلية تعرف باسم "الكوتة"، حيث يتم تخصيص حصة محددة لكل من الزوار المصريين والأجانب لضمان توزيع عادل للتذاكر وإتاحة الفرصة لجميع الفئات لزيارة المتحف.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أنه حال كان الحجز متاحًا لفئة دون الأخرى، سواء للأجانب أو المصريين، فإن ذلك يعني أن الكوتة المخصصة لإحدى الفئتين قد تم حجزها بالكامل.

ونفى "غنيم"، صحة ما تردد حول وقف حجز تذاكر المصريين أو الأجانب يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مؤكدًا أن المتحف يفتح أبوابه بانتظام طوال الأسبوع أمام الزائرين من داخل مصر وخارجها، وأن جميع الحجوزات متاحة إلكترونيًا على مدار الساعة دون أي استثناءات زمنية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أنه لا صحة مطلقًا لوجود نسب لحجز التذاكر للمصريين والأجانب تصل إلى 80 % للأجانب، و20% للمصريين.

وأكد أن إدارة المتحف المصري الكبير تسعى إلى تقديم تجربة زيارة متكاملة وسهلة، تتماشى مع مكانة المتحف كأحد أبرز الصروح الثقافية والسياحية في العالم.

يذكر أن إدارة المتحف المصري الكبير، قررت بعد ارتفاع أعداد الزائرين وتكدس الجمهور إطلاق نظاما جديدًا لحجز التذاكر.

وقررت وزارة السياحة والآثار، قصر حجز وشراء تذاكر الزيارة أيام العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع (الجمعة والسبت) على الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف فقط، من هنا.

(www.gem.eg)

ووفقاً للقرار الجديد، سيتم وقف عمليات حجز وبيع التذاكر من شبابيك التذاكر بالمتحف خلال هذه الأيام المحددة، على أن تستمر كالمعتاد في باقي أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني وشبابيك التذاكر معاً طبقا للطاقة الاستيعابية للمتحف.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تنظيم عملية الدخول وضمان تجربة زيارة متميزة وآمنة للزائرين، بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للمتحف، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الزائرين.

اقرأ أيضًا:

المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت

مدبولي يعتمد تعريفة تغذية الكهرباء من مشروعات تدوير المخلفات