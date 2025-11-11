أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، أن معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025"، ركّز على عدد من المحاور الحيوية التي تعكس رؤية الدولة نحو بناء منظومة نقل وصناعة متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب التطورات العالمية.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة الختامية للمعرض، أن المحور الأول تمثل في توطين صناعة وسائل النقل والمكونات الصناعية المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة محليًا، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة حجم الصادرات، مؤكدًا أن ذلك يعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي ورفع تنافسية المنتج المصري.

وأشار إلى أن المحور الثاني ركز على تطوير منظومة النقل الذكي من خلال إنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تربط بين مختلف وسائل النقل - البري، والنهري، والسككي، والبحري - مع تبني حلول نقل مستدامة وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف الوزير، أن تعزيز التكامل بين الصناعة واللوجستيات يُعد من المحاور الرئيسية للمعرض، بحيث يتم ربط المناطق الصناعية بالموانئ والمناطق اللوجستية عبر شبكات نقل فعّالة، ما يحقق أعلى كفاءة تشغيلية ويسهم في خفض تكاليف الإنتاج والنقل.

كما أشار إلى أن المعرض أولى اهتمامًا خاصًا بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في سلاسل التوريد الوطنية، بما يعزز دورها في المنظومة الاقتصادية الشاملة.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على التزام الوزارة بخطة الدولة لتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030"، عبر بناء بنية تحتية قوية، وتنمية صناعية مستدامة، ومنظومة نقل ذكية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة.