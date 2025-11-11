توجيه عاجل من وزير العمل بشأن حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى



قال بيان صادر عن وزارة العمل، الثلاثاء، إن محمد جبران وزير العمل، يتابع باهتمامٍ بالغ حادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب بمصنع "وبريات" تحت الإنشاء، بحي ثاني المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الذي أسفر عن إصابة 12 عاملًا أثناء تنفيذ الأعمال.

ووجّه الوزير مدير مديرية العمل بالغربية، بمتابعة الموقف ميدانيًا على أرض الواقع، والتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وإعداد تقرير عاجل وشامل حول ملابسات الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

وأعرب وزير العمل عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.