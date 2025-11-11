إعلان

توجيه عاجل من وزير العمل بشأن حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى


كتب- محمد أبو بكر:

06:50 ص 11/11/2025

محمد جبران وزير العمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


قال بيان صادر عن وزارة العمل، الثلاثاء، إن محمد جبران وزير العمل، يتابع باهتمامٍ بالغ حادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب بمصنع "وبريات" تحت الإنشاء، بحي ثاني المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الذي أسفر عن إصابة 12 عاملًا أثناء تنفيذ الأعمال.

ووجّه الوزير مدير مديرية العمل بالغربية، بمتابعة الموقف ميدانيًا على أرض الواقع، والتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وإعداد تقرير عاجل وشامل حول ملابسات الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

وأعرب وزير العمل عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد جبران وزير العمل انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى المحلة الكبرى وزير العمل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة استعدادًا لتشييعه
بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)