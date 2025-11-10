خالد أبو بكر يطالب بإحالة ياسر جلال إلى التأديب

أعلن الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، تقدمه بشكوى رسمية إلى رئيس مجلس الشيوخ ضد الفنان وعضو المجلس ياسر جلال، على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير في الجزائر حول "إنزال صاعقة جزائريين في ميدان التحرير"، واصفًا الأمر بأنه "اختبار أول لرئيس مجلس الشيوخ".

وشدد أبو بكر، خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، على أن تصريحات جلال، خصوصًا أنه يتحدث بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ، تتطلب تدقيقًا رسميًّا وعاجلًا، قائلًا: "أنا آسف دي مصر، هذا اختبار أول لرئيس مجلس الشيوخ"، مؤكدًا أن الرواية تمس "تاريخ وطن كامل" وهو إرث يجب حمايته للأجيال.

ودعا أبو بكر إلى مخاطبة المؤرخين العسكريين والأمانة العامة لوزارة الدفاع؛ للتحقق من صحة هذه الرواية التاريخية.

وأوضح أبو بكر موقفه، قائلًا: إذا ثبتت صحة رواية ياسر جلال "يتم إنصاف العضو"، أما إذا ثبت عدم صحتها، فيجب إحالته إلى "لجنة التأديب" واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن "التاريخ الوطني أغلى من أية رواية فردية"، ومن الضروري "الحفاظ على مصداقية التاريخ المصري".