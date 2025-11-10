

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسميًا بدء الموسم الشتوي 2025/2026 في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة والمشددة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة المدعمة، إلى مستحقيها الفعليين من المزارعين في المواعيد المحددة.



وبحسب بيان، شدد فاروق على ضرورة سرعة صرف الأسمدة دون أي تأخير، دعمًا للفلاحين وضمانًا لاستقرار العملية الزراعية وتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين تحقيقًا للعدالة الاجتماعية في القطاع الزراعي.



ووجه وزير الزراعة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وكذلك لجان المرور الميداني، بمتابعة أعمال الصرف ميدانيًا والتأكد من وصول المقررات إلى الجمعيات الزراعية في التوقيتات المحددة، مع المرور المكثف من قبل مديري مديريات الزراعة والإدارتين المركزيتين لشئون المديريات والتعاون الزراعي، لمتابعة انتظام الصرف وحل أي معوقات على الفور لضمان انسيابية المنظومة.



وأكد فاروق أن صرف الأسمدة يتم بالأسعار الرسمية المقررة دون أي زيادة أو تعديل، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفة أو محاولة تلاعب.



وأوضح أن الصرف يتم فقط من خلال كارت الفلاح، وفق المقررات المحددة لكل محصول، مع إلزام الجمعيات الزراعية بتثبيت لوحات واضحة بأسعار البيع الرسمية وهي: اليوريا بـ269 جنيهًا، والنترات بـ264 جنيهًا.



كما شدد الوزير على حظر تحميل الفلاحين أي أعباء إضافية، أو ربط صرف الأسمدة بشراء مستلزمات إنتاج أخرى من الجمعيات، مؤكدًا أن ملف الأسمدة المدعمة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة لدوره الحيوي في دعم الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.



وأشار إلى استمرار المتابعة اليومية الميدانية والمركزية لضمان انتظام الصرف وتحقيق العدالة الكاملة في التوزيع، بما يساهم في استقرار الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.



وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إنه تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة عمليات الصرف في 10 محافظات، تنفيذًا لتوجيهات الوزير، وبدأت هذه اللجان بالفعل أعمالها في محافظات من بينها بورسعيد، والشرقية، والدقهلية، برئاسة الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية.



وأضاف عضام أن مديري مديريات الزراعة يشاركون في هذه الجولات الميدانية، مع التأكيد على الالتزام بقرارات اللجنة التنسيقية للأسمدة، وصرف المقررات عبر كارت الفلاح، إلى جانب إلزام المزارعين بتوقيع إقرار معتمد من الجمعية الزراعية لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.