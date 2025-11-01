إعلان

أبو مازن في حوار مع لميس الحديدي: السيسي لم يُخب ظننا.. ومصر أفشلت مخطط التهجير

كتب : مصراوي

12:53 ص 01/11/2025

أبو مازن في حوار مع لميس الحديدي

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن تفاصيل لقائه غير المرتب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر شرم الشيخ، مؤكدًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سهل هذا اللقاء.

خلال حوار خاص مع الإعلامية لميس الحديدي على هامش زيارته للقاهرة لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، قال الرئيس عباس أنه شكر ترامب على جهوده في إيقاف إطلاق النار، وطلب مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر لإعادة إعمار غزة بحضور ترامب، وكذلك عقد مؤتمر للسلام.

وتابع الرئيس الفلسطيني: "قانون الأحزاب الفلسطينية ومسودة الدستور يتم إعدادها الآن، وجميع الإصلاحات التي طالبت بها واشنطن تم تنفيذها".

وأكد الرئيس الفلسطيني أن الانتخابات ستجرى بعد انتهاء الحرب، معربًا عن قناعته بأن الدولة الفلسطينية ستولد خلال 4 إلى 5 سنوات.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية متمسكة بتبعية غزة للحكومة في رام الله للحفاظ على وحدة الكيان الفلسطيني، وهو الأمر الذي ترفضه أمريكا وإسرائيل.

وتحدث الرئيس عباس عن علاقته بالرئيس عبدالفتاح السيسي التي تعود إلى فترة توليه وزارة الدفاع، قائلًا: "لم يخب السيسي ظننا أو ظن المصريين، نشعر دائمًا أنه معنا قلبًا وقالبًا"، مؤكدًا أن مخطط التهجير أفشلته مصر والأردن بجهودهما المشتركة.

