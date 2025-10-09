أكد الإعلامي شريف عامر أن مصر حافظت على موقفها الثابت والهادئ أمام الشائعات التي روجتها مواقع التواصل الاجتماعي حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مشددًا على أن هذه الادعاءات كانت محض أوهام لم تستند إلى أي حقائق.

وقال عامر خلال برنامجه "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، إن الأكاذيب التي تحدثت عن إقامة وحدات سكنية للفلسطينيين في سيناء في بداية الحرب على غزة لم تكن سوى محاولات للنيل من ثوابت مصر، مضيفًا أن سيناء ستبقى رمزًا للهوية المصرية ولن تُستخدم لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أن المؤسسات المصرية تمتلك فهمًا عميقًا ومعلومات دقيقة عن كافة الأطراف في الصراع، مشيرًا إلى أن الضباط المصريين على دراية كاملة بالشخصيات وتوجهاتها، مما عزز قدرة مصر على إدارة الملف بكفاءة.

وأشار عامر إلى أن الإنجازات الأخيرة في دعم القضية الفلسطينية جاءت بدماء الشعب الفلسطيني الصامد وبدور مصري حاسم مدعوم من السعودية ودول عربية أخرى، مؤكدًا أن هذا الدعم المتكامل كان له تأثير كبير في حماية حقوق الفلسطينيين.

وأضاف أن صمود الشعب الفلسطيني كان العامل الأساسي في نجاح هذه الجهود، قائلًا إن مصر بعد 733 يومًا من الحرب في غزة استطاعت أن تقود مسارًا دبلوماسيًا ناجحًا بعيدًا عن تأثير الشائعات أو الضغوط الإعلامية.