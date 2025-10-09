بث مباشر.. مؤتمر الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للأدب 2025

تعلن الأكاديمية السويدية باستوكهولم، بعد قليل، اسم الفائز بجائزة نوبل فى الأدب لهذا العام، وسط ترقب الأوساط الأدبية والثقافية في العالم.

وتعد جائزة نوبل في الأدب واحدة من أرفع الجوائز الأدبية في العالم، إذ تُمنح سنويًا لكاتب أو شاعر أو مفكر قدّم إسهامًا أدبيًا متميزًا "يُظهر اتجاهًا مثاليًا"، وفقًا لوصية مخترع الديناميت ألفريد نوبل (1833–1896).

ومنذ انطلاقها عام 1901، مُنحت الجائزة لأكثر من 120 أديبًا من مختلف القارات، بينهم الأديب المصري نجيب محفوظ الذى فاز بها عام 1988، ليكون العربي الوحيد الحاصل على الجائزة حتى اليوم.

وسيُعلن عن اسم الفائز من مقر الأكاديمية في مبنى بورصة ستوكهولم القديمة، وسط متابعة عالمية واسعة من وسائل الإعلام والمثقفين ودور النشر.

وفيما يلي رابط المؤتمر الصحفي للإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الأدب 2025

