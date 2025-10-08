أعلن شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن بدء صرف حافز تدريس شهري بقيمة ألف جنيه للمعلمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن الحافز مستمر وليس لمرة واحدة ويستفيد منه نحو 1.2 مليون معلم.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، أوضح زلطة أن الألف جنيه تمثل حافز تدريس يُصرف شهرياً بشكل مستمر، وليس لمرة واحدة، وسيبدأ صرفه اعتباراً من نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن الحافز سيُصرف لجميع المعلمين "القائمين والعاملين في العملية التعليمية" بشكل مستقل، في إطار جهود القيادة السياسية والوزارة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

وًنفى زلطة أن تكون هناك مستحقات لم تُصرف، لكنه أقر بوجود بعض التأخير في صرف حافز التطوير.

وأكد صدور توجيهات مباشرة من وزير التربية والتعليم لكافة المديريات بسرعة صرف هذا الحافز والمتأخرات المتعلقة به، مرجحاً أن تكون الإجراءات التنفيذية قد تمت بالفعل.

وفيما يتعلق بشكاوى المعلمين حول الحد الأدنى للأجور، أوضح زلطة أن المعلمين يطالبون تحديداً برفع الأساسي المتعلق بحدود عام 2014. مؤكدا أن الوزير "يبذل جهداً كبيراً في هذا الإطار"، مفضلاً عدم استباق الأحداث حول الخطوات المبذولة حتى يتم الانتهاء منها بشكل نهائي.

