لقاء مفتوح مع الفنان صبري فواز بـ"معرض الزمالك الأول للكتاب".. اليوم

يستضيف معرض الزمالك الأول للكتاب، الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت عنوان "مساحة حرة"، الفنان القدير صبري فواز في لقاء مفتوح يُقام في السادسة مساء اليوم، وذلك بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الكائن بـ٩ شارع حسن صبري بالزمالك.

الفنان القدير صبري فواز ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي، قام بتأليف وإخراج عدد من العروض المسرحية، منها: ميسد كول من هولاكو، حنقول كمان، إيزيس، صدى الأصداء، اللي خايف يروح، مزرعة الأرانب، ياسين وبهية، عروس الجنوب، المدد، ليل يا عين، ليالي الحسينية.

كما أخرج عشر مسرحيات قصيرة مستوحاة من كليلة ودمنة للتليفزيون المصري، إلى جانب مشاركته في العديد من الأعمال التليفزيونية التي رسخت مكانته كأحد أبرز نجوم الدراما المصرية المعاصرة.