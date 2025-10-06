إعلان

أمطار ورذاذ واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

كتب-عمرو صالح:

06:41 م 06/10/2025

اضطراب حركة الملاحة البحرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة ليلا.

ولفتت إلى وجود نشاط لحركة الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط (مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد).

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة على مناطق من مطروح.

وأشارت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، واضطراب الملاحة البحرية على سواحل مطروح والعالمين والإسكندرية و والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبور سعيد.

