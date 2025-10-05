كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل توزيع الحصص الحزبية داخل القائمة الوطنية الموحدة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم عدداً من الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف الانتخابي.

ووفقًا للمصادر، حصل حزب مستقبل وطن على النصيب الأكبر بـ 124 مقعدًا، فيما جاء حزب حماة الوطن في المرتبة الثانية بـ 50 مقعدًا، تلاه حزب الجبهة الوطنية بـ 28 مقعدًا، بينما نال حزب الشعب الجمهوري 10 مقاعد ضمن القائمة.

ويُنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من المراجعات النهائية والترتيبات التنظيمية الخاصة بتقديم الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

