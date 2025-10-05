إعلان

توزيع مقاعد الأحزاب في القائمة الوطنية: «مستقبل وطن» في الصدارة بـ124 مقعدًا

كتب- محمد سامي:

09:11 م 05/10/2025

حزب مستقبل وطن

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل توزيع الحصص الحزبية داخل القائمة الوطنية الموحدة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم عدداً من الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف الانتخابي.

ووفقًا للمصادر، حصل حزب مستقبل وطن على النصيب الأكبر بـ 124 مقعدًا، فيما جاء حزب حماة الوطن في المرتبة الثانية بـ 50 مقعدًا، تلاه حزب الجبهة الوطنية بـ 28 مقعدًا، بينما نال حزب الشعب الجمهوري 10 مقاعد ضمن القائمة.

ويُنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من المراجعات النهائية والترتيبات التنظيمية الخاصة بتقديم الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

حزب مستقبل وطن القائمة الوطنية انتخابات مجلس النواب

