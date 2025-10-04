إعلان

في ذكرى نصر أكتوبر.. مدبولي يعاهد السيسي على بذل الجهد لتحقيق طموحات الشعب

كتب : مصراوي

10:51 ص 04/10/2025

الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

وفي برقيته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصريّ بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل هذا الوطن، وأن الاحتفال بذكرى هذه الانتصارات العظيمة يأتي لاستلهام روح العزيمة والتحدي لمواصلة بذل كل غال ونفيس؛ من أجل مصرنا العزيزة، والحفاظ على أمنها واستقرارها، والمضي بخطى جادة في مسيرة التنمية التي تشمل كل شبر من أرضها.

وعاهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس على مواصلة بذل الحكومة - بجميع وزاراتها وأجهزتها - كل الجهود الممكنة لتحقيق طموحات الشعب المصري العظيم، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى الخالدة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصر وشعبها بالخير والأمن والسلام.

