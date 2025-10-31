أمطار ضعيفة قد تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث يسود طقس خريفي مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والعظمى في القاهرة الكبرى ٢٩ درجة مئوية.

وأضافت أن هناك فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه والقاهرة الكبرى.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تعمل على تلطيف الأجواء.

وتبقى الشبورة المائية صباحاً هي الظاهرة المؤثرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.