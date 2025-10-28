إعلان

محافظ القاهرة: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي النواب 2025

كتب : محمد نصار

03:24 م 28/10/2025

الدكتور إبراهيم صابر

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بضرورة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، التزام الحيادية والشفافية التامة في التعامل مع جميع المرشحين، مشيرًا إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب، وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وطالب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بعمل توعية باهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها حق دستوري بالتعاون مع المجتمع المدني.

