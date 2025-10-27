الثقافة تحتفي باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي

كتب- محمد شاكر:

تحتفي وزارة الثقافة من خلال المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، والمركز القومي للسينما وعدد من المؤسسات الثقافية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية، وسينما مركز الهناجر للفنون، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء 27، 28 أكتوبر الحالي.

تبدأ الفعاليات في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بافتتاح معرض للحرف التقليدية والصور، تنظمه مجموعة من الكليات الفنية التابعة لعدد من الجامعات المصرية، إضافة إلى معرض للحرف التقليدية ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، كما يشارك في الافتتاح فرقة السمسمية التابعة لمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

وتشهد الورشة في يومها الأول جلستين بحثيتين، الأولى بعنوان "آلات الموسيقى الشعبية.. الوحدة والتنوع" برئاسة الدكتور محمد شبانة، ويشارك فيها عدد من الباحثين والموسيقيين من مصر والعالم العربي، منهم: دفع الله الحاج من السودان، رفيق العكوري من اليمن بمصاحبة عازف العود محمد الهجري، والموسيقار منير الوسيمي، وموسى أحمد موسى، والدكتورة شيماء الصعيدي.

أما الجلسة الثانية فتقام تحت عنوان "أغاني النساء"، برئاسة الدكتور مصطفى عبد القادر، وتناقش موضوعات تتناول الأغاني النسائية في المناسبات والمناطق المختلفة بمصر، بمشاركة آيات عبد الدايم، نهاد حلمي، وفاطمة محمد علي.

وتستمر الفعاليات في اليوم الثاني، الثلاثاء 28 أكتوبر الحالي، بجلسات تحت عنوان "الموسيقى والغناء العربي.. سياقات شعبية متنوعة"، برئاسة الدكتور نزار غانم، حيث يقدم باحثون أوراقا حول أغاني السمر في الواحات، والسير الشعبية العربية، وأغاني الزراعة كمصدر إلهام في التراث الشعبي، بالإضافة إلى دراسة حول موسيقى السيرة الهلالية.