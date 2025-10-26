إعلان

القوات المسلحة تدفع بلجان لجنوب سيناء لإنهاء مواقف التجنيد لذوى الهمم

كتب : محمد سامي

05:40 م 26/10/2025

القوات المسلحة تدفع بلجان لجنوب سيناء لإنهاء مواقف

كتب- محمد سامي:

تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ، وفى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوى الهمم وكبار السن، دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عددا من اللجان التجنيدية التابعة لمنطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق إلى محافظة جنوب سيناء لتسوية المواقف التجنيدية مجاناً لذوى الهمم وكبار السن من أبناء المحافظة، من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية بالمحافظة لتجميع الحالات وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بهم، بالإضافة إلى دفع عدد من اللجان لحالات ذوى الهمم بمقر تواجدهم بالمناطق الجبلية والنائية بالطور ووادى فيران وأبو رديس وأبو زنيمة وشرم الشيخ تقديراً لحالتهم الصحية وتوفيراً للوقت والمجهود عليهم وأسرهم ، وروعى فى اللجان أن تتضمن كل التخصصات الطبية بما يحقق الدقة والتكامل فى إجراءات الكشف الطبي لإنهاء المواقف التجنيدية.

فيما أشاد أبناء محافظة جنوب سيناء بتلك التيسيرات التي تقوم بها القوات المسلحة لتعزيز أوجه الدعم المقدم لأبناء الوطن من ذوى الهمم وكبار السن والعمل على رفع روحهم المعنوية بما يعكس الترابط بين أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة.

أعقب تلك الإجراءات تنفيذ احتفالية تضمنت تنفيذ عدد من الفقرات الفنية وتسليم شهادات تسوية المواقف التجنيدية لأبناء المحافظة، وذلك بحضور اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

